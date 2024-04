Was Passagiere schreiben Darum ist der Hahn zum schlechtesten Flughafen Deutschlands gekürt worden

Update | Hahn · Kein deutscher Flughafen erhält so viele schlechte Bewertungen in Online-Rezensionen wie der Hahn. Woran liegt das? Was wird bemängelt?

24.04.2024 , 11:31 Uhr

Der Flughafen Hahn bekommt von vielen Nutzern schlechte Bewertungen. Foto: Andreas Sommer