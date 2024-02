Neu ab Flughafen Hahn Dieses beliebte Sommerziel fliegt Ryanair ab Juni an

Im Herbst 2022 kündigte Ryanair an, wegen einer neuen Übergewinnsteuer in Ungarn mehrere Flüge von und nach Budapest ganz zu streichen und auf einigen Routen die Zahl der Flüge zu reduzieren. In diesem Jahr wurde der Sommerflugplan dann überraschend wieder erweitert. Neben den zwei wöchentlichen Flügen zum Hahn, geht es von Budapest auch nach Faro, Skiathos und Mailand.