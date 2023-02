Meinung : Es sind zu viele Fehler gemacht worden

Dass der Hahn auf absehbare Zeit keinen neuen Eigentümer hat, hat viele Gründe, meint unser Chefreporter Bernd Wientjes.

Der einst erfolgsverwöhnte Insolvenzexperte Jan Markus Plathner hat kein Glück mit dem Hahn. Er beißt sich beim Verkauf des insolventen Airports die Zähne aus. Erst bietet er den Flughafen dem eigens gegründete Konsortium Swift Conjoy an, an dessen Seriosität bereits bei Vertragsunterzeichnung Zweifel bestand. Das Frankfurter Unternehmen ließ eine Frist nach der anderen, die Plathner ihm einräumte, verstreichen, doch der geforderte Kaufpreis wurde nicht überwiesen. Außer dass sich Plathner verärgert zeigte, kam keine Reaktion von dem Insolvenzprofi. Dem Vernehmen nach ließ er auch die Belegschaft auf dem Hahn im Unklaren.

Gleichzeitig verhandelte er hinter den Kulissen bereits mit dem im Bieterverfahren unterlegenen zweiten Interessenten. Schnell schwieg sich herum, dass es sich dabei um die Nürburgring-Betreibergesellschaft handelte, von der jeder wusste, dass dahinter der russische Milliardär Viktor Charitonin steckt. Offenbar war Plathner aber klar, dass der Verkauf an den Oligarchen Probleme bereiten könnte. Daher schloss er ebenfalls hinter verschlossenen Türen einen zweiten Kaufvertrag mit dem Interessenten, der in dem Bieterverfahren das dritthöchste Angebot abgegeben hat. Ohne die Namen der beiden Investoren zu nennen, spielte Plathner erst am vergangenen Wochenende, als die Wellen über den geplanten Verkauf an Charitonin bundesweit hochschlugen, mit offenen Karten und verkündete, dass es bereits zwei notariell beurkundete Kaufverträge gebe. Damit überraschte er nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Belegschaft, die sich bereits darauf eingestellt hatte, dass nach Chinesen nun bald ein Russe das Sagen auf dem Hahn haben wird.