Interview Luftfahrtexperte: Der Hahn hat als Flughafen keine Chance

BRÜTZEL Die Idee der Privatisierung von Flughäfen ist in Großbritannien unter Margaret Thatcher entstanden. Sie hat die Flughafenbehörde privatisiert. Man glaubte danach, dass Flughäfen unter unternehmerischen, also privatwirtschaftlichen Kalkül geführt werden könnten und im Wettbewerb stehen müssten. Verkehrsflughäfen wurden also nicht mehr als öffentliche Daseinsvorsorge betrachtet. Dabei wurde aber außer Acht gelassen, dass öffentliche Flughäfen ohne staatliche Subventionen nicht gewinnbringend geführt werden können. Die öffentliche Hand betreibt Straßen, Kanäle und über die Beteiligung an der Deutschen Bahn auch Schienen, ohne dass, gesagt wird, die Kosten für diese Infrastruktur muss allein von den Nutzern in Form von Gebühren getragen werden. Es geht allenfalls um Kostenbeiträge. Nur beim Luftverkehr hat man die Illusion, dass es anders geht. Und der Staat versucht sich aus seiner Verpflichtung, diese zu finanzieren, zu befreien, indem Flughäfen privatisiert werden.