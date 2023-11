Winterflugplan und steigende Beliebtheit Flughafen Hahn hebt ab: Passagierzahlen steigen um 26 Prozent

Mehr als 1,2 Millionen Passagiere sind bis September am Flughafen Hahn abgefertigt worden. Das sind laut Zahlen des Flughafenverbands ADV rund 26 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Damit bewegt sich die Zahl der Fluggäste in diesem Jahr wieder auf dem Niveau von vor Corona. 2019 wurden 1,4 Millionen Passagiere am Hahn abgefertigt.