Gibt es eine Überraschung? Verkaufspoker um den Hahn geht in die nächste Runde: Am Donnerstag könnte eine Entscheidung fallen

Das wiederum könnte Auswirkungen auf eine neuerliche Gläubigerversammlung haben. Denn die NR Holding ist weiter im Rennen. Dass die Gläubiger trotz der Ungewissheit, ob der Bund sein OK gibt, dem Verkauf an Charitonin zustimmen werden, gilt als unwahrscheinlich. Zumal, wie ein Kenner des Verfahrens unserer Redaktion sagte, bislang nichts von weiteren Geldgebern im Umfeld der Rennstrecken-Betreiber bekannt ist. NR Holding hatte, nachdem klar war, dass der Verkauf an sie vorerst gestoppt ist, angekündigt, ein Konsortium zu bilden mit anderen Unternehmen und sich mit einem Anteil von weniger als 25 Prozent am Hahn zu begnügen.