Flugverkehr : Flughafen Hahn: Insolvenzverfahren ist eröffnet

Es ist offiziell: Das Insolvenzverfahren über den Flughafen Hahn ist eröffnet worden. Zunächst hat das aber keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Wie es weiter geht am Hunsrück-Flughafen ist aber offen.

Das Landgericht Bad Kreuznach hat nun offiziell das Insolvenzverfahren über den Flughafen Hahn eröffnet. Das teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner mit. Seit Oktober lief ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Dabei ging es in erster Linie darum, herauszufinden, wie die finanzielle Lage des Flughafens ist und ob genügend Geld da ist, die Forderungen und laufenden Kosten zu begleichen.

Betrieb kann weitergeführt werden

Durch sofort eingeleitete Sanierungsmaßnahmen sei sichergestellt worden, dass der Betrieb zunächst weitergeführt werden könne, ließ Plathner mitteilen. Derzeit läuft der Flugbetrieb weiter. Die irische Fluggesellschaft Ryanair will sogar ihr Angebot im Sommerflugplan auf dem Hahn erhöhen. Plathner zeigt sich vorsichtig optimistisch, was die Zukunft des Hunsrück-Flughafens angeht. „Wir müssen prüfen, wie lange der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Dies wird nicht zuletzt davon abhängen, wie viel Unterstützung wir von allen Beteiligten bekommen“, so der Insolvenzverwalter.