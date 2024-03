Beihilfen für Hunsrück-Airport Urteil: Land bekommt Millionen-Zahlungen an den Hahn nicht zurück

Seit Jahren beschäftigt der Streit um Beihilfen, die das Land Rheinland-Pfalz den früheren Besitzern des Flughafens Hahn gezahlt hatte, die Gerichte. 10,2 Millionen Euro Betriebskosten-Beihilfe wurden 2017 und 2018 an die Flughafengesellschaft gezahlt. Mehrheitseigner war zu dieser Zeit der chinesische Konzern HNA. Das Land hatte 2017 seine Anteile am finanziell angeschlagenen Flughafen an HNA verkauft und sich gleichzeitig verpflichtet, bis 2024 sogenannte Betriebsbeihilfen, mit denen operative Verluste ausgeglichen werden sollen, in Höhe bis höchstens 25,3 Millionen Euro zu zahlen.