Flughafen Hahn schließt Antrag auf Kurzarbeit nicht aus

Hahn Der Hunsrück-Flughafen Hahn schließt angesichts der Corona-Krise einen Antrag auf Kurzarbeit nicht aus. Der benachbarte Airport Saarbrücken hat einen solchen Schritt bereits angekündigt. Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur: „Es gibt momentan keine Themen, die für uns kein Thema sind.

Die Flughafen Frankfurt Hahn-GmbH hat rund 280 Beschäftigte. Wegen der weltweiten Reisebeschränkungen starten nur noch vereinzelt Passagiermaschinen im Hunsrück. Der Platzhirsch am Hahn, Europas größte Billig-Airline Ryanair, zum Beispiel hat wegen der Corona-Pandemie alle Flüge für mindestens zwei Monate gestoppt. Damit kann der kriselnde Airport Hahn laut Goetzmann auch keine Flughafenentgelte mehr von Ryanair kassieren - nur noch für die Flüge der irischen Airline zu ihrem Wartungsbetrieb im Hunsrück.

Cafés und Geschäfte am Hahn haben nach Goetzmanns Worten derzeit geschlossen: „Ich habe allen Konzessionären eine Betriebsaussetzung angeboten.“ Wohl nur noch Autoverleih-Firmen hätten geöffnet. Kleiner Lichtblick: Wenigstens das Frachtgeschäft ziehe an, weil weltweit so viele Passagierflüge mit Frachtbeiladungen gestrichen würden.