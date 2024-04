Für 99 Mark nach London 25 Jahre Ryanair am Flughafen Hahn – Ein Rückblick

99 Mark. So viel kostete damals, 1999, der Flug vom Hahn nach London-Stansted mit der noch unbekannten Airline Ryanair. Im Vergleich zu den Preisen, die vor 25 Jahren für Flugtickets im Schnitt bezahlt werden mussten, war das ein echtes Schnäppchen. Und es war der Beginn der sogenannten Billigflieger in Deutschland. Zu einer Zeit, als Lufthansa der Platzhirsch in Deutschland war und als die meisten Bürger es sich nicht leisten konnten, für ein Wochenende nach Mailand, London oder Rom zu fliegen. An einen modernen Flughafen erinnerte damals auf dem Hahn noch nichts. Statt eines Terminals wurden die Passagiere in einer ehemaligen Militärbaracke abgefertigt.