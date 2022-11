Geld nicht überwiesen : Verkauf des Flughafens Hahn verzögert sich weiter - Was das für den Flugbetrieb bedeutet (Update)

Verkauf des Flughafens Hahn verzögert sich weiter - Was das für den Flugbetrieb bedeutet (Update)

Der Insolvenzverwalter des Flughafens Hahn will sich heute Vormittag wohl äußern. Foto: dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Update Lautzenhausen Der Verkauf des Flughafens Hahn verzögert sich offenbar weiter. Das teilte soeben der Insolvenzverwalter mit. Was bedeutet das für den Flugbetrieb und die Passagiere?

Die Hängepartie am Hahn geht weiter. Die Käufer des insolventen Flughafens haben bis zum späten Dienstagabend wohl nicht die vereinbarte Kaufsumme überwiesen. Ende Juni hatte die eigens gegründete Swift Conjoy den Flughafen gekauft. Der Kaufvertrag wird aber erst dann vollzogen, wenn das Geld überwiesen ist.

Wie geht es nun weiter? Der Insolvenzverwalter des Flughafens, Jan Markus Plathner, teilte am Mittwochvormittag mit: „Der Vollzug des Kaufvertrags verzögert sich leider nochmals. Ich stehe weiterhin mit der Käuferin in Kontakt, um den Vollzug zu realisieren. Gleichzeitig prüfe ich aber weitere Maßnahmen, um schnell Klarheit für den Flughafen Frankfurt-Hahn zu schaffen. Der Flughafenbetrieb wird in vollem Umfang weitergeführt.“