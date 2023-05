Steuerzahlerbund fragt nach Nach dem Verkauf des Flughafen Hahn an die Triwo: Kriegen die Gläubiger jetzt ihr Geld zurück?

Zu den Gläubigern gehört auch das Land Rheinland-Pfalz. Rund zehn Millionen Euro plus Zinsen fordert das Land von der bisherigen Betreibergesellschaft des Flughafens. Es handelt sich um sogenannte Betriebsbeihilfen. Das Land hatte sich 2017 mit dem Verkauf seiner Anteile am Hahn an das vor zwei Jahren Pleite gegangene chinesische Unternehmen HNA verpflichtet, bis 2024 diese Beihilfen in Höhe bis höchstens 25,3 Millionen Euro zu zahlen.