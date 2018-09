Flughafen Hahn wappnet sich für Ryanair-Streik

Der Hunsrück-Airport Hahn bereitet sich erneut auf einen Arbeitskampf bei Europas größtem Billigflieger Ryanair vor. Wegen des angedrohten Streiks ihres Personals hat die irische Fluggesellschaft für heute 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. dpa

Wie sich die Annullierungen auf ihre zwölf deutschen Basen aufteilen sollten, ließ Ryanair zunächst im Unklaren. Der Flughafen Hahn kündigte an, genügend Mitarbeiter vorzuhalten, um betroffenen Passagieren zu helfen - so wie auch schon beim Ryanair-Pilotenstreik am 10. August.

Damals war ein Großteil der Ryanair-Flüge in den Hunsrück mit insgesamt Tausenden Passagieren ausgefallen. Ein größeres Chaos blieb aus, die Fluggesellschaft hatte ihre Kunden zuvor informiert. Dies kündigte sie auch für den neuen bundesweiten Streik von Piloten und Flugbegleitern an. Kunden könnten zudem ihre Verbindungen kostenfrei auf die Tage Donnerstag bis Sonntag umbuchen.

Die Pilotengewerkschaft VC und Verdi haben den ganztägigen Streik an den zwölf deutschen Basen angekündigt. Erstmalig versuchen damit die Gewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern gemeinsam, Verbesserungen für die Beschäftigten von Ryanair zu erzielen. Die Unternehmensführung hält den Streik nach eigenen Angaben für ungerechtfertigt, da sie bereits örtliche Verträge und eine verbesserte Bezahlung angeboten hätten.