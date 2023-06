Mit Infos zum Sommerflugplan Neue Airline auf dem Hahn – was das für Passagiere bedeutet

Hahn · In zwei Wochen bietet die marokkanische Fluggesellschaft Air Arabia Maroc erstmals Flüge aus dem Hunsrück an. Bei dem Urlaubsziel, das sie ansteuern, treten sie in Konkurrenz mit Ryanair.

07.06.2023, 16:03 Uhr

Eine neue Passagierfluggesellschaft wird demnächst vom Hahn aus starten. Foto: dpa Foto: dpa/Thomas Frey

Erstmals bietet eine marokkanische Fluggesellschaft Flüge vom Hahn aus an. Ab 22. Juni startet die Air Arabia Maroc zweimal pro Woche in die marokkanische Mittelmeer-Stadt Nador. Jeweils donnerstags und samstags wird die Verbindung angeboten. Es ist die einzige der 2009 gegründeten Airline, die eine Tochtergesellschaft von der in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimateten Air Arabia ist. Zunächst bis 9. September soll es die Flüge nach Nador geben.