Flughafen prüft höhere Gebühren für späte Landungen

Am Frankfurter Flughafen könnten verspätete Landungen in der Nacht für Fluggesellschaften bald teurer werden. Der Betreiber Fraport will die entsprechenden Gebühren überprüfen, wie ein Sprecher am Donnerstag bestätigte. dpa