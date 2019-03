später lesen Flughafen Saarbrücken geht wieder an den Start Teilen

Am Airport Saarbrücken soll nach dem Einbau des bundesweit ersten Notbremssystem für Flugzeuge am Sonntag wieder der reguläre Flugbetrieb starten. Das kündigte ein Sprecher des Flughafens am Samstag in Saarbrücken an. dpa