Studie : Fluglärm: Kaum Auswirkungen auf soziale Probleme in Kommunen

Dietzenbach- Der Flughafen Frankfurt sorgt für Arbeitsplätze, belastet aber auch viele Anwohner der Region durch Lärm. Die sozialen Folgen sind trotz einer großen Studie wenig greifbar.

Fluglärm hat einer wissenschaftlichen Studie zufolge kaum Auswirkungen auf die Sozialstruktur von Kommunen im Rhein-Main-Gebiet. Die Untersuchung zu den Einflüssen des Frankfurter Flughafens auf Leben, Arbeiten und Wohnen in der Region wurde am Donnerstag in Dietzenbach (Kreis Offenbach) vorgestellt. Demnach besteht kein ursächlicher Zusammenhang zwischen erhöhter Belastung durch Fluglärm sowie sozialer Benachteiligung und sozialen Problemen in Kommunen, wie René Lehweß-Litzmann vom Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen sagte. Es gebe auch keinen Nachweis für die Bildung sozialer Brennpunkte. Allerdings bevorzugten einkommensstarke Menschen weiter vom Airport entfernt liegende, ruhigere Wohngegenden.