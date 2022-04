Urlaub : Flugreisen über Ostern: Das sollten Passagiere an Flughäfen beachten

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Zur anstehenden Osterzeit treibt es viele Menschen an die Flughäfen. Um trotz erwarteten Ansturms unkompliziert und schnell in den Urlaub zu gelangen, können Reisende einige Tipps beachten.

Wer zu Ostern mit dem Flugzeug verreisen will, braucht dieses Jahr viel Geduld und starke Nerven. Die Flughäfen in Deutschland erwarten während der Osterferien einen großen Reise-Ansturm. Auch wegen der langsam wegfallenden Corona-Maßnahmen. Reisende müssen sich deshalb auf längere Wartezeiten einstellen. Das liegt auch daran, dass an deutschen Flughäfen nach zwei Jahren Corona-Pandemie das Personal knapp ist.

Urlauber können jedoch einfache Tipps beachten, um den Aufenthalt am Flughafen zu vereinfachen und die Abwicklung zu unterstützen.

Was sollten Flugreisende für den Osterurlaub unbedingt beachten?

Vor der Reise sollten Passagiere ihr Gepäck richtig packen und dabei möglichst wenig Handgepäck mitnehmen: Vor allem keine spitzen Gegenstände, Taschenmesser, Feuerzeuge oder Pfefferspray einpacken. Auch Elektrogeräte, die im Flieger nicht benötigt werden, sollten besser im Koffer landen.

und dabei möglichst wenig Handgepäck mitnehmen: Vor allem keine spitzen Gegenstände, Taschenmesser, Feuerzeuge oder Pfefferspray einpacken. Auch Elektrogeräte, die im Flieger nicht benötigt werden, sollten besser im Koffer landen. Wer Elektrogeräte (z.B. Laptops) an Bord nehmen will, sollte diese griffbereit verstauen , um sie schnell vorzeigen zu können. Denn das Flughafenpersonal kontrolliert diese Geräte gesondert.

, um sie schnell vorzeigen zu können. Denn das Flughafenpersonal kontrolliert diese Geräte gesondert. Einige Gegenstände dürfen wiederum nur im Handgepäck mitgeführt werden. Darunter zählen unter anderem E-Zigaretten, Powerbanks (bis 100 Wattstunden) oder Ersatzbatterien.

mitgeführt werden. Darunter zählen unter anderem E-Zigaretten, Powerbanks (bis 100 Wattstunden) oder Ersatzbatterien. Reisende sollten vor der Reise die Gültigkeit ihrer Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) überprüfen.

(Reisepass oder Personalausweis) überprüfen. Keine Flüssigkeiten von mehr als 100 ml an Bord nehmen, denn das ist verboten: Die einzelnen Behälter (jeweils unter 100 ml) müssen in einem durchsichtigen 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Zu Flüssigkeiten gehören auch Cremes.

von mehr als 100 ml an Bord nehmen, denn das ist verboten: Die einzelnen Behälter (jeweils unter 100 ml) müssen in einem durchsichtigen 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Zu Flüssigkeiten gehören auch Cremes. Flugreisende sollten mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen. Planen Sie auch die Anreise zum Flughafen zeitlich großzügig. Denn auf dem Weg zum Flughafen kann es wegen des Urlaubsverkehrs langsamer vorangehen.

am Flughafen eintreffen. Planen Sie auch die Anreise zum Flughafen zeitlich großzügig. Denn auf dem Weg zum Flughafen kann es wegen des Urlaubsverkehrs langsamer vorangehen. Einige Flughäfen bitten zudem darum, nicht zu viele Begleitpersonen in die Terminalbereiche mitzubringen. Reisende sollten sich bereits außerhalb des Terminals verabschieden.

Keine Maskenpflicht an den meisten Flughäfen – Ausnahmen in einigen Bereichen

An den meisten Flughäfen müssen die Menschen keine Maske mehr tragen. Das gilt in jedem Fall für die größten deutschen Flughäfen Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und München. Viele Flughafenbetreiber empfehlen den Reisenden dennoch, weiterhin zu einem Mund-Nasen-Schutz zu greifen: Besonders dort, wo sich viele Menschen drängeln und Abstände nicht eingehalten werden können, wie etwa am Check-in, den Fluggastkontrollstellen, an den Gates sowie bei der Gepäckausgabe.

Aber: Eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Innenbereich besteht weiterhin am Hamburger Flughafen. Auch im deutschen Nachbarland Luxemburg müssen Reisende am Flughafen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Eine Maskenpflicht besteht an allen Flughäfen aber auch weiterhin in Passagierbussen oder anderen Shuttles, die zwischen Terminals pendeln oder vom Terminal zum Flugzeug fahren. Denn diese gehören zum öffentlichen Nahverkehr, in dem weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend ist. Reisende sollten also auch für den Flug in den Osterurlaub stets eine Maske dabei haben.

Flughäfen empfehlen Gästen zudem, gerade in Wartebereichen sichere Abstände einzuhalten sowie die Hust- und Nies-Etikette zu befolgen.

Maskenpflicht im Flugzeug besteht auch noch an Ostern