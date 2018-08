später lesen Flugschülerin beim Landen eines Drachens schwer verletzt Teilen

Beim Landen eines Hängegleiters auf dem Sportflugplatz in Hinterweiler (Landkreis Vulkaneifel) ist eine 32-Jährige am Samstag schwer verletzt worden. Die Flugschülerin aus dem Kreis Limburg-Weilburg und ihr 67 Jahre alter Fluglehrer mussten beim Ausrollen des doppelsitzigen Fluggeräts nach der Landung einem zuvor gelandeten Drachen ausweichen, wie die Polizei in Trier am Sonntag mitteilte. dpa