Flugstunde statt Absturz

Fell Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz in Rheinland-Pfalz hat sich am Montagnachmittag als Flugunterricht erwiesen. Ein Zeuge habe am Nachmittag von einem motorisierten Kleinflugzeug berichtet, dessen Motor im Bereich Fell plötzlich verstummt sei, berichtete die Polizei in Schweich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa