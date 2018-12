später lesen Flussufer illegal gerodet: Verursacher muss Schaden zahlen Teilen

Bei einer illegalen Rodung in Bernkastel-Kues ist ein Schaden von 37 500 Euro entstanden. Diese Summe werde dem Verursacher in Rechnung gestellt, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Trier am Dienstag mit. dpa