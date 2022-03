Flutkatastrophe im Ahrtal : Nach veröffentlichten Chatprotokollen: Heute Abend sagt Anne Spiegel im Untersuchungsausschuss aus

Mainz Was wusste die heutige Bundesfamilienministerin in der Flutnacht? War sie für ihre Mitarbeiter nicht erreichbar? Diesen Fragen wird sich Anne Spiegel heute Abend im Untersuchungsausschuss Flut stellen müssen.

Am heutigen Freitag kehrt Anne Spiegel zurück nach Mainz. Die Bundesfamilienministerin muss sich am Abend vor dem Untersuchungsausschuss Flut erklären. Zum Zeitpunkt der Katastrophe im Ahrtal im Juli 2021 war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Die in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit gelangten Chatprotokolle hatten Spiegel in Erklärungsnot gebracht. Demnach hatte sie sich am Morgen nach der Flutnacht vor allem um ihr Image gesorgt.