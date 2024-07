Regierung Flut-Jahrestag und Dreyer-Abschied: Ministerrat im Ahrtal

Für ihre letzte Ministerratssitzung kommt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag (11.00 Uhr) ins Ahrtal. Anlässlich des dritten Jahrestages der tödlichen Flutkatastrophe kommt der Ministerrat in Dernau im Landkreis Ahrweiler zusammen. Der Wiederaufbau der schwer zerstörten Regionen an der Ahr und in der Eifel sei ein Regierungsschwerpunkt der Landesregierung, hieß es von der Staatskanzlei.