Untersuchungsausschuss Ministerpräsidentin Dreyer muss sich am Freitag erneut zur Flutkatastrophe erklären

Mainz · Knapp ein Jahr ist es her, als Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sich vor dem Untersuchungsausschuss zur Flut erklären musste. Seitdem sind viele neue Beweise aufgetaucht. Die Opposition will Dreyer am Freitag dazu befragen.

22.03.2023, 15:37 Uhr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei ihrer ersten Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im April 2022. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Sebastian Stein und Bastian Hauck

Schon mehrfach war das Ende des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe vorausgesagt worden. Doch immer wieder gab es in den vergangenen Monaten neue Enthüllungen und Überraschungen zu den Fehlern der rheinland-pfälzischen Landesregierung oder ihren Behörden. An diesem Freitag könnte womöglich der letzte „Höhepunkt“ der Befragungen von Regierungsmitgliedern anstehen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) muss sich dann ein zweites Mal vor dem Untersuchungsausschuss erklären. Ihre erste Aussage liegt inzwischen fast ein Jahr zurück. Seitdem hat sich eine völlig neue Lage ergeben.