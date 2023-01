Ahrtal : Flutkatastrophe: Warum der Trierer ADD-Präsident bisher nicht im Fokus der Staatsanwaltschaft steht

Generalstaatsanwalt Harald Kruse hat den Untersuchungsausschuss am Freitag über den Ermittlungsstand zur Flutkatastrophe informiert. Foto: dpa/Helmut Fricke

Mainz Die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft ermittelt zur Flutkatastrophe im Juli 2021 – bislang aber weder gegen Regierungsmitglieder noch den Trierer ADD-Präsidenten. Warum, hat die Staatsanwaltschaft am Freitag im Untersuchungsausschuss erklärt. Dort hat der Leiter des polizeilichen Lagezentrums im Innenministeriums indes abgestritten, ein ordentliches Lagebild gehabt zu haben.

Bereits seit knapp anderthalb Jahren ermittelt die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft zur Flutkatastrophe. Der Anfangsverdacht aus August 2021 lautet fahrlässige Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen. Es geht bei dem Fall um mehr als 130 Tote - und die Frage, was zu welchem Zeitpunkt getan hätte werden können, um dies zu verhindern. Im Fokus standen von Anfang an der ehemalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), sowie der ehrenamtliche Leiter der Technischen Einsatzleitung. Am Freitag haben die beiden verantwortlichen Staatsanwälte vor dem Untersuchungsausschuss den aktuellen Stand der Ermittlungen geschildert. Klar ist nun: Der Fall könnte sich noch lange hinziehen. „Wesentliche Teile der Ermittlungen stehen noch immer aus“, sagte Generalstaatsanwalt Harald Kruse. Und: Gegen das Land ermittelt die Staatsanwaltschaft immer noch nicht.

Hätte die ADD eingreifen müssen?

Konkret geht es darum, ob der Trierer ADD-Präsident Thomas Linnertz womöglich hätte die Einsatzleitung übernehmen müssen und dadurch Schlimmeres hätte verhindern können. Laut Koblenzer Staatsanwaltschaft fehlen zur Ausweitung der Ermittlungen aber bislang gleich mehrere Anhaltspunkte. Erstens müsse klar sein, ob der ADD-Präsident überhaupt hätte übernehmen müssen und auch ob ihm dafür die notwendigen Informationen zur Verfügung gestanden haben, erklärte Kruse.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Foto: dpa/Arne Dedert

Seit Monaten versucht der Ausschuss auch herauszuarbeiten, dass sowohl die ADD als auch das Innenministerium während der Flut sehr wohl ein ausreichendes Lagebild hatten, um die Ausmaße der Katastrophe zu erkennen. Bislang hatten das allerdings alle Beteiligten inklusive des zurückgetretenen Innenministers Roger Lewentz abgestritten. Auch der am Freitag erneut vernommene Leiter des polizeilichen Lagezentrums im Innenministerium sprach von „punktuellen größeren Schadenslagen“. Ihm sei die Dimension der Katastrophe in der Nacht aber nicht bewusst gewesen. Gleichwohl hätten seine Kollegen alles versucht.

Innenministerium streitet Kenntnis der Lage ab

Ein Polizeihubschrauber hatte allerdings zur Aufklärung der Lage Flüge über dem Ahrtal absolviert. Die Besatzung hatte bei ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss auch eine deutlich schlimmere Lage geschildert und diese sowohl telefonisch als auch schriftlich dem Lagezentrum mitgeteilt. Menschen hatten den Hubschrauber auf den Dächern mit Taschenlampen um Hilfe gebeten. „So stehen ab der Ortslage Dernau bis zur Ortslage Schuld, in fast allen Gemeinden entlang der Ahr, zahlreiche Häuser bis zum Dach im Wasser“, heißt es etwa im Bericht der Besatzung. Zudem war im Innenministerium sowie der ADD auch bekannt, dass Menschen per Hubschrauber von einem Campingplatz am Oberlauf der Ahr in Dorsel gerettet werden mussten. Damit war die Lage auf einer Strecke von dutzenden Kilometern entlang der halben Ahr recht gut dokumentiert.

Der Leiter des Lagezentrums übernahm am Freitag aber die Verantwortung dafür, dass wichtige Akten - wie der Hubschrauberbericht - erst verspätet an den Ausschuss weitergeleitet wurden. Dabei seien Fehler passiert, sagte er. Wenn dadurch der Eindruck entstanden sei, er habe etwas absichtlich vertuschen wollen, dann tue ihm das leid.

In diesem Haus starben bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zwölf Menschen. Wurden sie nicht genügend gewarnt? Das versucht die Staatsanwaltschaft herauszufinden. Foto: dpa/Thomas Frey

Hätte Schlimmeres verhindert werden können?

Dass der Polizei sowie der ADD entgegen ihrer Behauptung womöglich doch ein ausreichendes Lagebild vorgelegen hat, ist für die Staatsanwaltschaft aber kein ausreichender Grund für einen Anfangsverdacht, wie sie am Freitag erklärte. Entscheidend sei ebenfalls, dass der ADD-Präsident „Handlungsoptionen“ gehabt hätte, die Todesfälle zu verhindern. „Diese Voraussetzungen sehen wir nach wie vor nicht als erfüllt an“, so der Generalstaatsanwalt. „Da muss man schon richtig gute Argumente haben.“ Seine Kollegin, Oberstaatsanwältin Ute Adam-Backes, erklärte allerdings auch, dass die Prüfung dieser Fragen noch nicht abgeschlossen sei. Offen ist etwa noch die Frage, ob das Land womöglich rechtzeitig über das Fernsehen hätte warnen können, wozu die Verantwortlichen rechtlich und technisch in der Lage gewesen wären.

Generalstaatsanwalt Kruse nahm auch Stellung zu den im vergangenen Jahr plötzlich aufgetauchten Hubschraubervideos aus der Flutnacht. Sie lagen weder dem Untersuchungsausschuss noch der Staatsanwaltschaft zur Ermittlung vor. Die Videos zeigten deutlich: „Das ist eine Katastrophe. Wenn das keine Katastrophe ist, weiß ich es auch nicht.“ Damit habe die Polizei aber versucht aufzuklären und herauszufinden, was an der Ahr los gewesen sie. In einem der Häuser, die der Hubschrauber überflog und mit Taschenlampen um Hilfe gerufen wurde, hat es laut Staatsanwaltschaft wohl auch einen Todesfall gegeben.

Staatsanwaltschaft: Niemand in RLP hatte den Überblick

Zugleich stelle sich aber auch die Frage, woher die ADD ihre Erkenntnisse hätte ziehen sollen, wenn schon die Technische Einsatzleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht den Überblick gehabt habe. Laut Staatsanwaltschaft dürfte die Ahr bei der Flut eine Breite von fast einem Kilometer gehabt haben. Es scheine ein ganz großes Problem gewesen zu sein, dass es in Rheinland-Pfalz niemand gegeben habe, der den Überblick hatte, sagte Kruse.