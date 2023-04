Mainz War Ausmaß der Flut nachmittags erkennbar?

Immer wieder hieß es seit der Flutkatastrophe von der rheinland-pfälzischen Landesregierung, dass die Ausmaße nicht absehbar gewesen wären. Am 14. Juli 2021 war die Katastrophe jedoch schon am Nachmittag da – und zwar nicht nur sichtbar vor Ort am Oberlauf der Ahr. Sondern auch auf dem Papier, wie ein Gutachter am Freitag im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe erklärte.