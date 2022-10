Flutkatastrophe : Wegen Rückendeckung für Minister Lewentz zoffen sich jetzt die Feuerwehrleute im Land

Trier Der Streit um das Flut-Krisenmanagement von Innenminister Roger Lewentz droht jetzt auch die rheinland-pfälzische Feuerwehr zu spalten. Unter den Floriansjüngern gibt’s plötzlich mächtig Knatsch.

Was Feuerwehrchef Frank Hachemer sagte

In einem Interview hatte Hachemer den wegen seines Verhaltens im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in der Kritik stehenden Innenminister in Schutz genommen. Lewentz habe sich durchaus um Informationen bemüht und auch die Technische Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler am frühen Abend der Flutnacht aufgesucht. Er hat also durchaus gehandelt“, so der Verbandsfunktionär.