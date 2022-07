Flutkatastrophe : Flutkatastrophe im Ahrtal: Gedenken und Aufarbeitung

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das extreme Hochwasser im Ahrtal hat mindestens 134 Menschen in den Tod gerissen. Ein Ausschuss des Landtags in Rheinland-Pfalz untersucht die Hintergründe. Auch Kirchen gedenken ein Jahr nach der Flut der Opfer.

Ein Jahr nach dem tödlichen Ahr-Hochwasser geht die parlamentarische Aufarbeitung der Katastrophe weiter. Am heutigen Freitag (8.30 Uhr) kommt der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz erneut zusammen. Erwartet wird eine Zeugin aus dem privaten Umfeld des damaligen Landrats. Am Tag der Sturzflut hatte sie mehrmals mit dem CDU-Politiker telefoniert und per SMS kommuniziert. Nun hoffen die Abgeordneten, dass sie zur Klärung der Frage beiträgt, wo sich der Landrat am 14. Juli 2021 aufhielt. Diese Frage konnte in 22 Sitzungen nicht vollständig geklärt werden.