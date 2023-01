Neues Lagezentrum für Katastrophenschutz : Lehren aus der Flut: Wie die Bürger besser geschützt werden sollen - und wo es noch hakt

Kordel: Ein Regionalzug steht im Juli 2021 im Bahnhof des Ortes im Wasser (Aufnahme mit einer Drohne). Der Strom fiel aus und die Bahn blieb liegen. Der Ort ist vom Hochwasser der Kyll überflutet. Foto: dpa/Sebastian Schmitt

Trier/Koblenz Das Land ordnet den Katastrophenschutz neu. In Koblenz entsteht zusätzlich zu Trier ein weiteres Lagezentrum. Welche Rolle die ADD daneben spielt und in welchem Landkreis der Region es weiterhin an einem Hochwasser-Alarmplan fehlt.

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Jahr 2021 wird es künftig ein rund um die Uhr besetztes Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz geben. Zudem soll ein Landesamt für Bevölkerungsschutz gegründet werden. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) stellte entsprechende Planungen am Dienstag vor. Das Lagezentrum und die neue Behörde sollen in der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes (LFKA) in Koblenz entstehen. Übergangsweise sollen dort zunächst Stabsräume mit über 100 Schlafräumen und einer Großküche eingerichtet werden. 55 neue Stellen sollen geschaffen werden.

Zusammenspiel von ADD und Koblenzer Lagezentrum noch unklar

„Unter den Eindrücken der Flutkatastrophe, einer veränderten Bedrohungslage in Form von Waldbränden und Starkregenereignissen infolge des Klimawandels und des brutalen russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich das Innenministerium im Spätsommer auf den Weg begeben, den Katastrophenschutz des Landes deutlich zu stärken“, sagte Ebling. Sein Amtsvorgänger Roger Lewentz (SPD) hat die Neugestaltung des Katastrophenschutzes eingeleitet. Lewentz musste allerdings im vergangenen Jahr zurücktreten, nachdem im Flut-Untersuchungsausschuss, der die Versäumnisse bei der Katastrophe aufarbeitet, bekannt wurde, dass Hubschrauber-Videos von der Überflutung des Ahrgebietes vom Innenministerium nicht weitergegeben wurden.

Als eine Schwachstelle beim Katastrophenschutz des Landes hat sich bei der Flut auch das Lagezentrum in der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) herausgestellt. Trotzdem wird sich laut Ebling an der Zuständigkeit der Behörde vorerst nichts ändern. Bei größeren Katastrophenlagen soll es neben dem neuen, geplanten Lagezentrum in Koblenz weiterhin die Koordinierungsstelle in Trier geben. Welche konkreten Aufgaben beide Einrichtungen in Zukunft haben werden und wie sie im Ernstfall zusammenarbeiten sollen, ist noch unklar.

Katastrophenschützer: Beginn eines langen Weges

Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspektor des Eifelkreises Bitburg-Prüm, bezeichnet die am Dienstag vorgestellten Pläne, als den Beginn eines „langen Weges“. Larisch hatte als Experte in der vom Landtag einberufenen Enquete-Kommission Katastrophenvorsorge auf Schwachstellen des Katastrophenschutzes hingewiesen. Dazu zählt die unzureichende Kommunikation zwischen den Einsatzkräften. Während der Flut ist vielerorts der Digitalfunk ausgefallen, auch das Handy-Netz war gestört. Satellitentelefone standen nicht sofort zur Verfügung.

Ein weiterer Kritikpunkt von Larisch war, dass die Feuerwehren nicht über ausreichend Fahrzeuge verfügen, die auch durch größere Wassertiefen fahren können. Insgesamt sei der Fuhrpark der Feuerwehren nicht für die künftig vermehrt auftretenden Lagen ausgerichtet, sagte Larisch unserer Redaktion. „Der Klimawandel führt nicht nur zu häufigeren Hochwassern, sondern auch zu Wald- und Flächenbränden.“ Dafür bräuchten die Einsatzkräfte mehr geländegängige Fahrzeuge. Ebling verwies am Dienstag darauf, dass das Land die Anschaffung entsprechender Einsatzmittel mit bis zu zwei Millionen Euro fördern werde.

Hochwasser-Alarmpläne für den Eifelkreis fehlen

Trotz der Neuorganisation des Katastrophenschutzes im Land werden auch in Zukunft die Landkreise und kreisfreien Städte bei Großlagen für den Schutz der Bevölkerung zuständig sein. Die Flut hat gezeigt, dass es auch auf dieser Ebene Versäumnisse gegeben hat. So hat es trotz gesetzlicher Verpflichtung in elf Kreisen und Städten keine Alarm- und Einsatzpläne Hochwasser gegeben – darunter auch im Ahrtal. Darin ist unter anderem geregelt, wie die Bevölkerung gewarnt werden soll. In der Region gab es zum Zeitpunkt der Flut in der Vulkaneifel und im Eifelkreis Bitburg-Prüm keine solchen Pläne. Während man in der Vulkaneifel mittlerweile seine Hausaufgaben gemacht hat, fehlt im Eifelkreis, wie auch in neun weiteren Kreisen, weiterhin ein Alarmplan.