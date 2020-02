Förderung aus Digitalpakt: Zahl der Anträge bei ISB wächst

Mainz Nachdem im Dezember die erste Schule in Rheinland-Pfalz einen Bescheid für eine Förderung aus dem Digitalpakt bekommen hat, steigt bei der Förderbank ISB die Zahl der Anträge. Im Januar seien von Schulträgern acht Anträge für 29 Schulen mit einem Volumen von insgesamt rund sieben Millionen Euro eingegangen, sagte Ulrich Link aus dem Vorstand der Förderbank ISB am Donnerstag in Mainz.



Die ISB wickelt für das Bildungsministerium die Förderanträge ab und prüft auch die von den jeweiligen Schulen für eine Förderung erstellten medienpädagogischen Konzepte.

Als erste Schule im Land hatte eine Grundschule in Norken im Westerwald im Dezember einen Förderbescheid in Höhe von 25 000 Euro von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erhalten. Insgesamt stehen Rheinland-Pfalz aus dem Digitalpakt rund 240 Millionen Euro zur Verfügung.

Die ISB selbst schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von einer Million Euro ab. Das waren etwa 400 000 Euro mehr als im Jahr davor. Das Volumen in der Wirtschaftsförderung stieg um fünf Prozent auf 349,9 Millionen Euro, in der Wohnraumförderung stand beim Volumen ein Minus von einem Prozent auf 232,8 Millionen Euro zu Buche. Das sei aber immer noch das zweitbeste Ergebnis seit 2012 gewesen, erklärte Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD), der auch Vorsitzender des ISB-Verwaltungsrats ist.