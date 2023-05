Ludwigshafen Förderung für Grundschulen: „Hilferuf ernst nehmen“

Für Grundschulen in Ludwigshafen soll es künftig zusätzliche Förderangebote geben. Diese sollten in der unterrichtsfreien Zeit, zum Beispiel in den Sommerferien, samstags oder nachmittags in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe organisiert werden, wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Das ist ein Ergebnis eines rund dreieinhalbstündigen Gesprächs mit Vertretern des Bildungsministeriums, der Schulaufsicht und von der Stadt Ludwigshafen am vergangenen Mittwoch.