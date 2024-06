Finanzen Förderung für mehr Zusammenarbeit zwischen Kommunen startet

Mit einem eigenen Förderprogramm will das Land Rheinland-Pfalz Kooperationen zwischen Kommunen vorantreiben. Ab sofort könnten Kommunen Förderanträge stellen, um Geld für Anlaufkosten solcher Verbünde zu bekommen, teilte das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mit. Vernetzung und Kooperationen könnten zentrale Instrumente sein, um die Komplexität der Aufgaben zu reduzieren und die Verwaltung fit für die Zukunft zu machen, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD).