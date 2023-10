Automobilindustrie Ford-Betriebsrat in Saarlouis vereinbart Treueprämien

Die Verhandlungen über einen Sozialvertrag für die Beschäftigten von Ford in Saarlouis sind nach Angaben des Betriebsrates in dieser Woche erfolgreich gestartet. So sei es nicht nur gelungen, elf ehemalige Azubis zu übernehmen, sondern auch für alle Mitarbeiter Treueprämien zu vereinbaren, hieß es in einer internen Information an die Beschäftigten vom Freitag. Demnach erhält jeder für die bisher erbrachten Leistungen „unter den erschwerten Rahmenbedingungen“ mit Auszahlung des Oktoberentgelts eine Treueprämie in Höhe von 2500 Euro brutto.