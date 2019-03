später lesen Ford-Deutschlandchef verteidigt Sanierungsprogramm Teilen

Twittern

Teilen



Der eingeschlagene Sparkurs bei Ford Europa hat zu Unmutsbekundungen in der Belegschaft geführt. Deutschlandchef Gunnar Herrmann trat am Dienstag auf einer turnusgemäßen Betriebsversammlung der Ford-Europazentrale und des Werks in Köln-Niehl vor die Belegschaft. dpa