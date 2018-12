später lesen Automobilindustrie Ford plant Stellenabbau im Werk Saarlouis FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Der Autohersteller Ford plant an seinem zweitgrößten deutschen Produktionsstandort in Saarlouis einen Stellenabbau. Noch sei nichts beschlossen, es werde mit dem Betriebsrat verhandelt, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag in Köln. dpa