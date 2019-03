später lesen Ford streicht 5000 Stellen in Deutschland Teilen

Der US-Autobauer Ford will 5000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Das sagte ein Ford-Sprecher am Freitag in Köln auf Anfrage. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag) darüber berichtet. dpa