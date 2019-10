Kostenpflichtiger Inhalt: CDU-Spitzenkandidatur 2021 : Fordert Hunsrück-Landrat Bröhr nun Christian Baldauf heraus?

Mainz/Simmern CDU-Kenner rechnen damit, dass Marlon Bröhr sich bei einer Pressekonferenz in der kommenden Woche als Gegenkandidat bewirbt - und 2021 Malu Dreyer bezwingen will. Mit Argusaugen schaut die Union im Land nun auf die Rolle des Bezirks Trier.

Marlon Bröhr steht davor, Christian Baldauf im Rennen um die CDU-Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2021 herauszufordern. Der 45-Jährige Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises hat für den kommenden Dienstag zu einer Pressekonferenz nach Simmern eingeladen. Er werde dort zu einer möglichen Bewerbung Stellung beziehen. CDU-Kreise gehen fest davon aus, dass Bröhr dort seine Kandidatur bekannt gibt. Die CDU stimmt am 16. November beim Parteitag in Neustadt an der Weinstraße darüber ab, wer 2021 gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ins Rennen gehen soll.

Insider trauen Bröhr keine Chance zu, Baldauf im direkten Duell zu schlagen, den die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner und der Landesvorstand bereits im Sommer vorgeschlagen haben. Verbände wie die Junge Union und die kommunalpolitische Vereinigung der CDU stellten sich bereits hinter Baldauf. Da Delegierte den Spitzenkandidaten wählen - und nicht alle Mitglieder - ist diese Machtbasis ein fast unschlagbarer Vorteil für Baldauf.

Lesen Sie auch Landtagswahl 2021 : Landes-CDU kürt Baldauf wohl schon im November zum Spitzenkandidaten

Anhänger von Bröhr verweisen wiederum darauf, dass dieser ein unverbrauchter, charismatischer Typ sei, mit dem die Union bessere Chancen habe, erstmals seit jahrzehntelanger Opposition wieder in die Staatskanzlei einzuziehen. Den ersten Showdown zwischen beiden Kandidaten könnte es bei der Wahl des neuen CDU-Bezirksvorstands in Dreis (Kreis Bernkastel-Wittlich) am 31. Oktober geben, zu dem Christian Baldauf bereits eingeladen ist. Nach TV-Informationen gibt es einen Vorstandsbeschluss, dass sich dort auch weitere Anwärter auf die Spitzenkandidatur vorstellen können, wenn es bis dahin Bewerbungen gibt. Der gelernte Zahnarzt Bröhr, der momentan Urlaub in Kroation macht, gilt als Schwiegermutter-Typ und Querdenker in der Landes-CDU. 2007 trat er als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeister-Wahl der Verbandsgemeinde Kastellaun an, weil die CDU ihn nicht aufstellen wollte - und gewann haushoch.

Pikant, so finden Beobachter in den regionalen CDU-Reihen: Für den 30. Oktober - also einen Tag nach der Pressekonferenz von Bröhr - hat die kommunalpolitische Vereinigung der CDU im Bezirk Trier, deren Vorsitzender Moritz Petry ist, Marlon Bröhr als Gastredner nach Wittlich geladen. CDU-Kreise halten das für ein Indiz, das Petry, der im Bezirk gegen den Bundestagsabgeordneten Andreas Steier (Pellingen) um die Nachfolge des Konzers Bernhard Henter streitet, Bröhr näher steht als Baldauf. Petry sprach sich auf Volksfreund-Anfrage für keinen Favoriten aus: „Ich würde es begrüßen, wenn das Rennen zwischen zwei Kandidaten entschieden wird und die Partei eine lebendige Diskussion darüber führt, wer die Landtagswahl 2021 gewinnen kann.