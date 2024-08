Klinikreform Forderung nach effizienter Krankenhausversorgung

Die gesetzlichen Krankenkassen und Kassenverbände dringen auf deutliche Veränderungen bei der Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz. Für eine höhere Qualität bei der Behandlung der Patientinnen und Patienten sowie effizientere Strukturen sollten kleinere Standorte zusammengelegt und Versorgungsleistungen an bestimmten Standorten gebündelt werden. Das erklärten die Verantwortlichen der Krankenkassen AOK und IKK Südwest sowie des Verbands der Ersatzkassen (vdek) in Mainz. Mehr ambulante Zentren sollten dafür sorgen, dass Krankenhäuser der stationären Versorgung entlastet werden und sich nur um gravierende Erkrankungen kümmern müssten.