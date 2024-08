Bildung Forderung nach mehr Ganztag und Besetzung von Planstellen

Kurz vor dem Start ins neue Schuljahr werden in Rheinland-Pfalz Forderungen an die Landesregierung von Kommunen, Verbänden und Opposition lauter. Der Städtetag will mehr Engagement für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern im Land. Der Philologenverband mahnt eine durchgängige Bezahlung von Referendaren auch in den Ferien an und die CDU-Fraktion kritisiert die noch vielen offenen Lehrerstellen.