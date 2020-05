Forderungen nach Grenzöffnungen und Ende der Corona-Regeln

Trier In der Diskussion um Grenzöffnungen zwischen Rheinland-Pfalz und benachbarten Staaten werden die Rufe nach Lockerungen lauter. In einer gemeinsamen Erklärung setzen sich die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, und der Trierer Oberbürgermeister, Wolfram Leibe (alle SPD), für eine umgehende Aufhebung der Kontrollen und Schließungen entlang der Grenze zu Luxemburg und Frankreich ein - natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsgebote, wie es hieß.

Zahlreiche Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Coronavirus wurden seit März in ganz Europa ergriffen. Dazu zählen Hygienevorschriften, Kontaktbeschränkungen oder auch Ausgangssperren. „Auch das Recht der Unionsbürger, sich innerhalb der EU frei zu bewegen, wurde eingeschränkt. Dies betrifft in einem besonderen Maße die Menschen in den Grenzregionen“, schrieben die Politiker laut einer am Wochenende veröffentlichten Mitteilung der Stadt Trier. In den Grenzregionen wurden zur Durchbrechung von Infektionsketten kurzfristig Grenzkontrollen eingeführt und teils Grenzen geschlossen.