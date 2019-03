später lesen Formaldehyd im Rhein: „Keine erhöhten Messwerte“ laut BASF Teilen

Twittern

Teilen



Eine geringe Menge Formaldehyd ist nach Angaben des Chemieriesen BASF aus der Fabrik in Ludwigshafen ausgetreten und in den Rhein geflossen. Die Werksfeuerwehr habe den Austritt unmittelbar gestoppt, den Stoff aufgefangen und fachgerecht entsorgt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. dpa