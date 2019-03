später lesen Forscher: Fach Politik in Schulen oft schwach vertreten Teilen

Twittern

Teilen



Das Unterrichtsfach Politik ist einer Erhebung zufolge in vielen Bundesländern nur schwach in den Stundenplänen vertreten. Vor allem Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen und Berlin räumten der politischen Bildung in der Sekundarstufe I an allgemeinbildenden Schulen wenig Zeit ein, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Uni Bielefeld. dpa