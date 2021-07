Forscher: Historische Daten in Gefahrenkarten einbeziehen

Karlsruhe/Bad Neuenahr-Ahrweiler Schlimme Hochwasser hat es im Ahrtal in den vergangenen beiden Jahrhunderten schon mal gegeben. Und zwar 1804 und 1910. Forscher meinen, die Ereignisse müssten in Gefahrenkarten einbezogen werden.

Zur besseren Abschätzung von Hochwassergefahren sollten nach Ansicht von Katastrophenforschern historische Daten in Gefahrenkarten aufgenommen werden. So habe es im Ahrtal in der Vergangenheit bereits „zwei besonders bedeutende Hochwasserereignisse“ gegeben - 1804 und 1910, teilten Forscher am Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (Cedim) des Karlsruher Instituts für Technologie mit.