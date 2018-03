später lesen Forscher: In der Pflege keine Schutzkonzepte gegen Gewalt Teilen

Twittern

Teilen



In der Pflege mangelt es nach Ansicht von Mainzer Forschern an Schutzkonzepten vor Gewalt. Obwohl diese Gewalt vielfach dokumentiert worden sei, griffen Politik und Wissenschaft die Frage kaum auf, wie pflegebedürftige Menschen davor geschützt werden können, sagte Cornelia Schweppe, Professorin für Sozialpädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität. „Darin unterscheidet sich die Altenpflege diametral von der Kinder- und Jugendhilfe, wo es für breite Programme viel Geld gibt.“ dpa