Mit dem Bürger auf Tuchfühlung Forscher: Sommertouren für Politiker wichtig

Immer mehr Regierungsvertreter in Bund und Ländern sind nach Einschätzung des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun bei Sommertouren unterwegs. „Bei den Politikern ist die Einsicht gewachsen, dass man ständigen Kontakt zu den Bürgern halten sollte. Und dass es sich, wenn man das nur in Wahljahren machen würde, sogar kontraproduktiv auswirken könnte“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.