Forschung belegt: Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist „Hot-Spot“ für Wildkatzen

Wissenschaftler haben den Nachweis gebracht, dass der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ein bedeutender Lebensraum für bedrohte Wildkatzen ist: Aktuelle Forschungsergebnisse belegen 102 Wildkatzen in dem rund 100 Quadratkilometer großen Gelände, wie das Nationalparkamt am Montagabend in Birkenfeld mitteilte. Der Park sei damit „deutschlandweit ein Hot-Spot“ für die Wildtierart. 2017 hatte es dort erstmals ein systematisches Wildkatzen-Monitoring zur Zählung jener Tiere gegeben. dpa