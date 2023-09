Wissenschaft Forschung: Schneckenschalen als Fenster in die Vergangenheit

Die Zusammensetzung der Wachstumsringe der Schalen gibt Hinweise auf Wetter und Klima in der Vergangenheit. Die Napfschnecken leben Hausmann zufolge etwa zehn Jahre, die Reste der napfförmigen Schalen könnten dagegen Jahrtausende überdauern. Unter idealen Bedingungen bilde sich zu Lebzeiten der Schnecken bis zu zweimal am Tag eine neue Schicht - die berichten von Klima und Wetter wie das auch Baumringe tun. Vorgenommen wird am Institut für Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz auch eine Isotopen-Analyse an den Schalen. So können Temperaturen rekonstruiert werden.