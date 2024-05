Wissenschaft Forschungsinitiative bringt Millionen für Uni Mainz

„Die Stärkung ihrer Positionierung in der Forschung und die Erhöhung ihrer Sichtbarkeit als forschungsstarke Universität, auch im Verbund der Rhein-Main-Universitäten, sind wichtige strategische Ziele der JGU“, sagte der Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, Stefan Müller-Stach. Der mit der Forschungsinitiative eingeschlagene Weg sei erfolgreich, betonte JGU-Präsident Georg Krausch. Das zeige sich auch an der stetig steigenden Summe an eingeworbenen Drittmitteln.