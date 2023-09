Messflüge Forschungsprojekt: Der Monsun als Schadstoff-Staubsauger

Geschaut wird bei den Messungen auch auf das Vorkommen von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid, Methan und Ethan in der Stratosphäre. Methan entstehe viel im Reisanbau in Fernost und sei ein sehr guter Marker für Monsunluft, erklärte Hoor. Zudem seien bei früheren Messungen in der Stratosphäre Aerosole mit Ammoniumnitrat entdeckt worden. „Das war neu“, sagte Franziska Köllner vom Institut für Physik der Atmosphäre in Mainz. Derartige Konzentrationen an Ammoniumnitrat seien davor nur in bodennahen Schichten beobachtet worden. Ammoniak und Stickoxide seien zu einem beträchtlichen Teil auf landwirtschaftliche Prozesse und andere Emissionen auf dem indischen Subkontinent zurückzuführen.