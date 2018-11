später lesen Forst: Land will bundesweit Einsatz von E-Autos vorantreiben Teilen

Rheinland-Pfalz will bundesweit den klimafreundlichen Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Forstwirtschaft voranbringen. Forststaatssekretär Thomas Griese (Grüne) teilte am Donnerstag anlässlich der Vorstellung von Testergebnissen mit E-Fahrzeugen im Wald mit: „Nachhaltigkeit im Wald spielt für Forstleute seit mehr als 300 Jahren eine große Rolle bei der täglichen Arbeit.“ Daher seien E-Fahrzeuge hier konsequent. dpa